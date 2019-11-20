'Charlie's Angels/Charlie'nin Melekleri'nin bir bölümü İstanbul'da geçiyor. Filmin başrollerinde Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks yer alıyor. 'Charlie's Angels/Charlie'nin Melekleri'nin bir bölümü İstanbul'da geçiyor. Filmin başrollerinde Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.