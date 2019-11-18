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'den şok itiraf! Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna verdiği yanıt şaşırttı...

, önceki akşam 'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Taşlı ve aynalı işlemeli mini elbisesiyle büyüleyen şarkıcı, "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna verdiği şu şok yanıtla şaşırttı:

Şok itiraf!

Hadise, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.


Hadise'nin Angel Brinks imzalı kıyafeti, bin 300 TL...

Taşlı ve aynalı işlemeli mini elbisesiyle büyüleyen şarkıcı, "Yalnızlıktan sıkıldınız mı?" sorusuna verdiği şu şok yanıtla şaşırttı:

KİM DİYOR YALNIZIM!
"Kim diyor yalnız olduğumu. Hayatımda biri olsa da söylemem, bu benim özel hayatım. Bir gün evlenirim ve karşınıza çıkıp 'ben evlendim' de demem size."

Aydın HAMZA

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