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  • 16.11.2019
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Babasının oğlu

Ünlü televizyoncu , dün eşi 'ın doğum gününü oğullarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafla kutladı. 'ın babasına olan benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.

Babasının oğlu
Ünlü televizyoncu , dün eşi Hande Hanım'ın doğum gününü oğullarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafla kutladı. 'ın babasına olan benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.

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