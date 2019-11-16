Babasının oğlu

Ünlü televizyoncu Esat Yontuç, dün eşi Hande Hanım'ın doğum gününü oğullarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafla kutladı. Esathan'ın babasına olan benzerliği, dikkatlerden kaçmadı. Ünlü televizyoncu Esat Yontuç, dün eşi Hande Hanım'ın doğum gününü oğullarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafla kutladı. Esathan'ın babasına olan benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.
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