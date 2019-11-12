Ünlü işletmeci Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan sevgilisi Alexandros Papantoniou ile Monte Carlo'nun yolunu tuttu. Yaz başından beri aşk yaşayan ikili, birçok kare paylaştı.
Ünlü işletmeci Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan sevgilisi Alexandros Papantoniou ile Monte Carlo'nun yolunu tuttu. Yaz başından beri aşk yaşayan ikili, birçok kare paylaştı.
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