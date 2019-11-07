Önceki akşam gerçekleşen Magazin Gazetecileri Ödül Töreni'ne, Turkuvaz Medya damga vurdu. Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlülerin ödüllendirildigi gecede Turkuvaz Medya, 16 ödülle yine farkını ortaya koydu.

GURURLANDIK...

Gecede; atv 'Bir Zamanlar Çukurova' ile 'Yılın En İyi Dizisi' ve 'En İyi Oyuncuları' kategorilerinde 7 ödül aldı. A Haber 'Yılın Haber Erkek Spikeri' dalında, 'Günaydın Hafta Sonu' ise 'Yılın Hafta Sonu Sohbet Programı' kategorisinde ödüllendi. Günaydın, 5 ödülle gurur yaşarken gazetemiz TAKVİM de 2 ödülü kucakladı. 'Hercai' dizisinin yıldızı Akın Akınözü de geceden ödülle döndü.

AKIN AKIN BAŞARIYA

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, gecede 'En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, ilk ödülünü çekimleri Mardin'de devam eden dizinin başarılı ekibine ithaf etti.

TAKVİM'E İKİ ÖDÜL

Magazin gündemini belirleyen haberlere imza atan TAKVİM Magazin ekibi, gecede 2 ödülle gururlandı.

Usta muhabirimiz Aydın Hamza 'Basın Meslek Onur Ödülü'; başarılı muhabirimiz Doğan Savaş ise 'Yılın Fotoğrafı' ödülüne layık görüldü.



'Bir Zamanlar Çukurova'nın usta yıldızı Vahide Perçin, 'Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' seçildi.



Salih Nayman, 'Yılın Haber Erkek Spikeri' ödülüne layık görüldü.



Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ, 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'ndaki rolleriyle sinema dalında 'En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu' seçildi.



Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız'ın başrolündeki 'Alice Müzikali', 'Yılın Müzikali ödülünü' aldı.