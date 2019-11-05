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Güzel oyuncu 'den 10 bin liralık sokak turu...

Güzel oyuncu , geçtiğimiz gün sportif tarzıyla objektife yansıdı. Baştan aşağı salaş giyinmeyi tercih eden Deniz'in sokak stili için dünyaca ünlü markaların parçalarını tercih etmesi de gözden kaçmadı.

10 bin liralık sokak turu

Güzel oyuncu , geçtiğimiz gün sportif tarzıyla objektife yansıdı. Baştan aşağı salaş giyinmeyi tercih eden Deniz'in sokak stili için dünyaca ünlü markaların parçalarını tercih etmesi de gözden kaçmadı. Erkek çoçuğu edasında yürüyüş yapan oyuncunun üzerindeki parçaların toplam fiyatı ise yaklaşık 10 bin lira...

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