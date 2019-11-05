Şu sıralar kızlarının doğumunu dört gözle bekleyen Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Beş aylık hamile Korel ile eşi, bir pırlanta firmasının reklamında oynamak için kolları sıvadı.

Ünlü çift, Gel Konuşalım programının iddiasına göre reklam filminden toplam 3 buçuk milyon lira kazandı. İkilinin milyonluk reklam anlaşması da doğacak kızlarının bereketi olarak yorumlandı.