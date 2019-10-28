Sosyetik Kasım Garipoğlu, önceki gün yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı. Garipoğlu'nun yakın dostu tekstilci Gökmen Şeynova, sevgilisi Ayşegül Boz'la organize ettiği partiden renkli paylaşımlara imza attı.
Sosyetik KasımGaripoğlu, önceki günyeni yaşını dostlarınınsürpriziyle kutladı.Garipoğlu'nun yakındostu tekstilci GökmenŞeynova, sevgilisiAyşegül Boz'la organizeettiği partiden renklipaylaşımlara imza attı.
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