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  • 28.10.2019
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Sosyetik 'na dostlarından sürpriz kutlama

Sosyetik , önceki gün yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı. Garipoğlu'nun yakın dostu tekstilci , sevgilisi 'la organize ettiği partiden renkli paylaşımlara imza attı.

Sürpriz kutlama
Sosyetik Kasım Garipoğlu, önceki gün yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı. Garipoğlu'nun yakın dostu tekstilci Gökmen Şeynova, sevgilisi Ayşegül Boz'la organize ettiği partiden renkli paylaşımlara imza attı.

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