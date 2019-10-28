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  • 28.10.2019
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Manken ve sunucu 'den porselen cilt uygulaması...

Manken ve sunucu , cildini Prof.Dr. 'ye emanet etti. Özdilli, yüzüne Kandi'nin kendi buluşu olan porselen cilt uygulaması yaptırdı.

Gizemli bakım
Manken ve sunucu Gizem Özdilli, cildini Prof.Dr. Başak Kandi'ye emanet etti. Özdilli, yüzüne Kandi'nin kendi buluşu olan porselen cilt uygulaması yaptırdı.

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