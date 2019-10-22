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  • 22.10.2019
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'nin yıldızı kadar annesi ve sevgilisi de yardımsever çıktı...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin yıldızı kadar annesi ve sevgilisi de yardımsever çıktı. Yakışıklı oyuncunun annesi ve aşkı Sandra Pestemalciyan, ihtiyaç sahipleri için mutfağa girdi.

Akın Akın iyilik

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü kadar annesi ve sevgilisi de yardımsever çıktı. Yakışıklı oyuncunun annesi Özlem Akınözü ve aşkı Sandra Pestemalciyan, ihtiyaç sahipleri için mutfağa girdi.


Akınözü'nün hayranları, oyuncunun annesi ve sevgilisini "Helal olsun size" diye mesaj yağmuruna tuttu.

SNOB Magazin'in haberine göre; anne Akınözü ve Pestemelciyan, geçtiğimiz gün Ayşe Tükrükçü'nün kurucusu olduğu Hayata Sarıl Lokantası'nda evsizler için yemek pişirdi.

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