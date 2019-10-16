Türk müzik dünyasının en çok ses getiren isimlerinden Sibel Can, örnek bir davranışa imza attı... Bugüne kadar birçok iyilik kampanyasına katılan sanatçı, son olarak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bir sınıf yaptırdı.



Geleceğin sanatçıları için tüm masrafları cebinden karşılayan Sibel Can, dün de soluğu üniversitede aldı.

Yapımı tamamlanan sınıfı ziyaret edip, hocalarla tanıştı. Ziyarette çekilen görüntüleri 2.4 milyon takipçili Instagram hesabında yayınlayan Can, "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.



Fakültede eğitim veren hocalar ise şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir eğitim-öğretim yılına yenilenmiş sınıflarla derse başlamanın mutluluğu tarif edilemez. İyi ki varsınız..."