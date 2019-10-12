Şimdilerde ikinci bebeğine beş aylık hamile olan Bergüzar Korel, ABD'de yaşayan ablası Zeynep Korel'in açıklamaları yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor. ABD'de temizlikçilik yaparak geçindiğini söyleyen abla Korel, "Bergüzar ile Halit Ergenç'in evliliğini bebek kurtardı" sözleriyle de olay yaratmıştı. Dün ise Zeynep Korel'in bu açıklamaları yapmaktaki amacının 'intikam' olduğu iddia edildi. 'Gel Konuşalım'ın iddiasına göre; Bergüzar Korel, düzenli olarak maddi yardımda bulunduğu ablasının bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince Zeynep Korel'e para göndermeyi kestirdi. Abla Korel de "Seni tüm Türkiye'ye rezil edeceğim" diyerek güzel oyuncuyu tehdit etti. Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Bergüzar Korel ise ablasına dava açarak Zeynep Hanım hakkında koruma kararı aldırdı.



Bergüzar Korel (Sol başta) - Zeynep Korel ( Sağ başta)

ABLASINI SUSTURDU

Korel, hamile olduğu bu hassas dönemde kendisini ve tüm aileyi üzen Zeynep Korel'in açıklamaları sonrası yasal yollarla ablasına 'susma' kararı verdirdi.