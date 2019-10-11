Bade İşçil hazırlıklara başladı! O sektöre giriyor...

Bade İşcil, oyunculuktaki başarısını moda sektörüne taşımaya hazırlanıyor. Moda tasarımı mezunu güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendi tasarladığı ürünleri piyasaya süreceğini müjdelemişti.
İşcil, önceki gün de moda alanındaki ilk adımını attı. Kendi ördüğü yelekle sosyal medyada gurur pozu veren oyuncunun hamaratlığına övgü yağdı.
Zuhal SADİOĞLU
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