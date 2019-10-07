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  • 07.10.2019
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’nın terk ettiği işadamı teselliyi başka kollarda aradı!

’nın terk ettiği işadamı , önceki akşam teselliyi başka kollarda aradı... Mekanda yeni aşkıyla sarmaş dolaş eğlenen işadamı, çıkışta flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Teselli limanı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bu yaza damga vuran Emir Uyar, hızlı çıktı. Victoria's Secret eski meleği ile 6 aylık aşkı geçtiğimiz günlerde biten işadamı, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

Başka kollarda teselli bulan Uyar, Etiler'deki Chicky Boom adlı mekan çıkışı yakayı ele verdi.

KEYİFLERİ KAÇTI...
Mekanda yeni aşkıyla sarmaş dolaş eğlenen işadamı, çıkışta flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Uyar, kumral güzeli arkasında bırakıp hızla aracına bindi. Genç kadın ise daha sonra Uyar'ın olduğu araca geçti.


TEK BAŞINA KALDI
Gizemli güzel, Uyar'ın kendisini bırakıp kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, yüzünü gizlemeye çalıştı.

DOĞAN SAVAŞ

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