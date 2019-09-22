Güzel manken Elif Ece Uzun, geçen yıl kısa süre ayrılık yaşadığı Bursalı emlakçı Mehmet Tuş'a ikinci bir şans verdi. Tuş'la 2017'de aşk yaşamaya başlayan Uzun, emlakçının evli olduğunu öğrenince şok olmuş ve ilişkiye nokta koymuştu. Eşiyle boşanıp mankenin kapısını çalan emlakçı, Uzun'u barışmaya ikna etti.

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36 yaşındaki manken, boşanma aşamasında olduğunu kendisinden sakladığı için terk ettiği Tuş'u affetti. Güzel manken, aşkının evlilik teklifini de kabul edip hediyesi olan tektaşı parmağına taktı.

Mehmet Tuş'un ısrarıyla yelkenleri suya indiren ünlü model, evlilik hazırlıklarına da start verdi. Hatta Uzun, aşkını dün de Sapanca'daki ailesiyle tanıştırdı. Uzun, sevgilisini ailesinin evine götürürken de Instagram'da annesine "Anacum geliyoruz" diye seslendi.



Uzun, geçen yıl aşkının evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirip Tuş'un üzerini çizmişti.