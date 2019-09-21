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  • 21.09.2019
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'dan ’ya sanatsal jest! Tam 485 bin TL...

’dan ’ya sanatsal jest... Sosyetik işadamı, önceki gün ’daki bir sergiye katıldığı Brezilyalı model için kalp şeklindeki bir tablo satın aldı. Uyar’ın Lima’ya armağanı olan tablonun fiyatı ise tam 85 bin dolar.

Bonkörlük tablosu
Yazar Metin Hara'dan ayrılıp gönlünü yaz başında Emir Uyar'a kaptıran Adriana Lima, önceki gün Türk sevgilisiyle ilk resmi davetine katıldı. 38 yaşındaki Brezilyalı model, sosyetik işadamıyla Londra'da ki bir sergi açılışındaydı. İngiliz basınına 'la poz veren , özel hayatıyla ilgili "Gördüğünüz gibi çok mutluyum" demekle yetindi.

SANAT AŞIKLARI...
Venedik'teki San Clemente Palace Kempinski'nin sahibi olan Emir Uyar da bonkörlüğünü yine konuşturdu. , dünyaca ünlü İngiliz sanatçı 'in 85 bin dolarlık (yaklaşık 485 bin TL) tablosunu satın aldı. Emir Uyar, kalp şeklindeki bu eseri de güzel sevgilisine hediye edip Adriana Lima'nın kalbini bir kez daha çaldı.



Adriana Lima ile Türk işadamı Emir Uyar'ın 'daki bir davette verdiği bu poz, İngiliz ve ABD medyasında da geniş yer buldu.




Kalp şeklindeki tablo, pırlanta tozları kullanılarak özel bir teknikle yapıldı.

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