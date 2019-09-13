Çağla Şıkel'den ilginç açıklama! "4 yıldır güneşe çıkmıyorum"

Çikolata renkli teniyle herkesi kıskandıran Çağla Şıkel'den ilginç açıklama… Güzel manken, önceki gün Bioderma markasının tanıtım davetinde 4 yıldır güneşe çıkmadığını açıkladı.
40 yaşındaki manken, ekledi: "En fazla leke problemi yaşayan ülkelerden biriyiz. O yüzden güneşe çıkmıyor ve bol su tüketiyorum."
AYDIN HAMZA
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