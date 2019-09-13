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  • 13.09.2019
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Çağla Şıkel'den ilginç açıklama! "4 yıldır güneşe çıkmıyorum"

Bronz ten denince akla ilk gelen ve herkesi kıskrandıran güzel manken Çağla Şıkel, ‘Cildimin lekelenmemesi için 4 yıldır güneşe çıkmıyorum’ diyerek şaşırttı...

4 yıllık kaçış

Çikolata renkli teniyle herkesi kıskandıran Çağla Şıkel'den ilginç açıklama… Güzel manken, önceki gün Bioderma markasının tanıtım davetinde 4 yıldır güneşe çıkmadığını açıkladı.
40 yaşındaki manken, ekledi: "En fazla leke problemi yaşayan ülkelerden biriyiz. O yüzden güneşe çıkmıyor ve bol su tüketiyorum."

AYDIN HAMZA

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