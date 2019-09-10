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  • 10.09.2019
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'yi salladı!

Türk pop müziğinin duayeni Süperstar , önceki gün Poll Production organizasyonu ‘’ konserleri kapsamında ’de sahne aldı. 73’lük sanatçı, şovlarıyla genç starları aratmadı.

Harbi Süperstar!

Sahnedeki şıklığıyla göz kamaştıran sanatçı, 'in 'Spente Le Stelle' şarkısıyla giriş yaptı. Daha sonra 'Aynen Öyle, Yakar Geçerim, Canın Sağolsun, ve Sen İste' gibi geçmişten günümüze en sevilen parçalarını sırasıyla söyleyerek dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. "Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz diye umuyorum. 'Aşklayalım' şarkısını yıllar önce Şehrazat yazmıştı. Bu güzel parçayı benim sesimden albümünde yer verecek olması beni ayrıca mutlu etti. Ben bu şarkıyı tekrar söylemek istiyorum" diyerek üst üst iki defa söyledikten sonra Şehrazat için seyircisinden alkış istedi.


Pekkan, konserin ilk bölümünde Züleyha Kuru tasarımı olan kostüm ve göz maskesiyle sahneye çıktı. İkinci bölümde ise imzalı bir kostüm tercih etti.

HARBİYE YINE TIKLIM TIKLIMDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy konseri en önden izledi.


Usta oyuncu de Süperstar'ı hayranlıkla seyretti.

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