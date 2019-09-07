Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'nde Ziynet Sali sahne performansı sergiledi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, geleceği hakkında da özel mesajlar verdi. Sali, gitaristi Erkan Erzurumlu ile 15 Eylül'de Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı. Sali, Cengiz Abazoğlu'nun tasarlayacağı bir gelinlikle 'Evet' diyecek.
HEYECANLI VE MUTLUYUM
Sali, hayatının en heyecanlı ve en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.
HEYECANLI VE MUTLUYUM
Sali, hayatının en heyecanlı ve en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.
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