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  • 07.09.2019
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ve ile 'ta evlenecek

Kuşadasında sahne alan , geleceği hakkında verdi. Sali, gitaristi ile 'de 'ta evleneceğini açıkladı. Ziynet Sali, 'nun tasarlayacağı bir gelinlikle 'Evet' diyecek.

Düğün Kıbrıs’ta
Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'nde sahne performansı sergiledi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, geleceği hakkında da verdi. Sali, gitaristi ile 'de 'ta evleneceğini açıkladı. Sali, 'nun tasarlayacağı bir gelinlikle 'Evet' diyecek.



HEYECANLI VE MUTLUYUM
Sali, hayatının en heyecanlı ve en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.

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