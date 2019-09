Ashanti, Lil Kim gibi dünyaca ünlü yıldızların tasarımcısı olan dünyaca ünlü Azeri Türk modacı Rufat İsmayil New York 'a damga vurdu… İsmayil'in New York Fashion Week'te "Newwell make up" ve "The Marmara New York" otelin katkılarıyla Springs Studio'da koleksiyonunun tanıtım defilesinde ünlü Pop Yıldızı Ayşe Hatun Önal , kural bozarak baş manken olarak podyuma çıkarak kusursuz fiziği ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı.Rufat İsmayıl - Ayşe Hatun Önal