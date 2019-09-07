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  • 07.09.2019
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ABD’yi salladı

Türk asıllı Azeri ünlü modacı Rufat İsmayıl NYFM kapsamında ’ı podyuma çıkardı. Ayşe Hatun Önal, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle defilenin en özel ismi oldu…

Ayşe Hatun ABD’yi salladı
Beyonce, Ashanti, Lil Kim gibi dünyaca ünlü yıldızların tasarımcısı olan dünyaca ünlü Azeri Türk modacı Rufat İsmayil 'a damga vurdu… İsmayil'in New York Fashion Week'te "Newwell make up" ve "The Marmara New York" otelin katkılarıyla Springs Studio'da koleksiyonunun tanıtım defilesinde ünlü Pop Yıldızı , kural bozarak baş manken olarak podyuma çıkarak kusursuz fiziği ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı.




Rufat İsmayıl - Ayşe Hatun Önal





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