Yunanistan'ın dünyaca ünlü şarkıcısı Antonis Remos ile Pop Müziği'nin dev ismi Mustafa Sandal, önceki akşam Çeşme'deki Spiaggia Grande'de muhteşem bir konsere imza attı. Türk ve Yunan sosyetesinin akın ettiği konseri izleyenler arasında son günlerin olaylı ismi İbrahim Kutluay da vardı.
DAVA AÇMIŞTI
Uğruna Demet Şener'den boşandığı Edwina Sponza'nın 'şiddet' iddiasıyla dava açıp 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Kutluay, gece boyu yerinde duramadı.
Sponza'nın ihanetine uğradığı iddia edilen İbrahim Kutluay'ın halleri, "Ne açılan dava ne de ayrılık umrunda değil" dedirtti. Bu arada Yunan sosyetesinin özel jetlerle izlemeye geldiği konserin locaları 25 bin liraya varan fiyatlarla satıldı.
Musti ile Remos'un konserini izleyenler arasında Seda Sayan, Ayşe Kucuroğlu, Nil Bentürk Uzuner, Siren Ertan ve Safiye Soyman gibi ünlüler de vardı. Özellikle Kadırgalı, hem güzelliğiyle dikkat çekti hem de konser boyunca hiç yerinde durmadı.
Seda Sayan, yerinde duramadı.
DAVA AÇMIŞTI
Uğruna Demet Şener'den boşandığı Edwina Sponza'nın 'şiddet' iddiasıyla dava açıp 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Kutluay, gece boyu yerinde duramadı.
Sponza'nın ihanetine uğradığı iddia edilen İbrahim Kutluay'ın halleri, "Ne açılan dava ne de ayrılık umrunda değil" dedirtti. Bu arada Yunan sosyetesinin özel jetlerle izlemeye geldiği konserin locaları 25 bin liraya varan fiyatlarla satıldı.
Musti ile Remos'un konserini izleyenler arasında Seda Sayan, Ayşe Kucuroğlu, Nil Bentürk Uzuner, Siren Ertan ve Safiye Soyman gibi ünlüler de vardı. Özellikle Kadırgalı, hem güzelliğiyle dikkat çekti hem de konser boyunca hiç yerinde durmadı.
Seda Sayan, yerinde duramadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.