Lüks yaşamları ve kıyafetleriyle hava atan, paranın her şeyden üstün olduğunu düşünen görgüsüzlere Pınar Sabancı'dan ders... 700 milyon dolarlık bir servete sahip olan İlhan Sabancı ile mutlu bir evliliği olan Pınar Hanım, önceki gün Instagram'da şunları yazdı: "Sadeleştim... Dopdolu çekmecelerimi boşalttım, 'belki bir gün giyerim' dediklerimi dağıttım. Rujlar, maskaralar, fırçalar... Hepsini azalttım. Bir tek kitaplarıma kıyamadım." Topuklu ayakkabıları, süslü kıyafetleri ve taşlı mayolarıyla plaja gidenleri de üstü kapalı eleştiren Pınar Sabancı, ekledi:
'EMİNİM BİLMEDEM ELEŞTİRİLDİM'
"Koskoca bir yazı rahat ettiğim az sayıda kıyafet, kot şort, mayo ile geçirdim. Belki havalı değildim, defile yapar gibi giyinmedim, eminim bilmeden eleştirildim... Ama hafifledim... Bize dayatılan tüketim çılgınlığının bir parçası olmayı reddettim. Dağınık bir oda gibi olan zihnimi de temizledim. Ruhumu besledim. Hayatımın, sahip olduğum anlamsız kalabalığın altında ezilmesini istemedim. Yalnızca mutlu anılar biriktirdim."
Sabancı, daha önce de "Çocuklarımı şımartmamak için onlara çok oyuncak almıyoruz. Her ay bir tane hediye açıyoruz. Böylece yeni oyuncak, büyük bir heyecan oluyor" demişti.
İlhan Sabancı da eşi Pınar Hanım gibi magazinden uzak ve gösterişsiz bir yaşam sürüyor.
Pınar Sabancı'nın sözleri akılları plajda taşlı mayolarla gezen Süreyya Yalçın'ı getirdi.
Eda Taşpınar da sürekli pahalı plaj kıyafetleriyle gösteriş yapıyor!
'EMİNİM BİLMEDEM ELEŞTİRİLDİM'
"Koskoca bir yazı rahat ettiğim az sayıda kıyafet, kot şort, mayo ile geçirdim. Belki havalı değildim, defile yapar gibi giyinmedim, eminim bilmeden eleştirildim... Ama hafifledim... Bize dayatılan tüketim çılgınlığının bir parçası olmayı reddettim. Dağınık bir oda gibi olan zihnimi de temizledim. Ruhumu besledim. Hayatımın, sahip olduğum anlamsız kalabalığın altında ezilmesini istemedim. Yalnızca mutlu anılar biriktirdim."
Sabancı, daha önce de "Çocuklarımı şımartmamak için onlara çok oyuncak almıyoruz. Her ay bir tane hediye açıyoruz. Böylece yeni oyuncak, büyük bir heyecan oluyor" demişti.
İlhan Sabancı da eşi Pınar Hanım gibi magazinden uzak ve gösterişsiz bir yaşam sürüyor.
Pınar Sabancı'nın sözleri akılları plajda taşlı mayolarla gezen Süreyya Yalçın'ı getirdi.
Eda Taşpınar da sürekli pahalı plaj kıyafetleriyle gösteriş yapıyor!
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