Sussex Düşesi Meghan Markle'a şok! O listeye 6 sıradan girebildi

İngiltere'de yapılan bir anketle en çok sevilen Kraliyet Ailesi üyeleri listelendi. "Yougov" isimli araştırma şirketinin elde ettiği sonuçlara göre, Kraliçe Elizabeth, en çok sevilen Kraliyet Ailesi üyesi seçildi. Kraliçe'yi Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton ve Prens Philip takip etti. 6 Mayıs'ta oğlu Archie'yi dünyaya getiren ve "asi gelin" olarak tanınan Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ise listeye 6. sıradan girdi. İngiliz medyası, Kraliyet Ailesi'nin altıncı en sevilen ismi olan Markle'ın, arasının açık olduğu eltisi Katte Middleton'un gerisinde yer aldığına dikkat çekti. Haberlerde "Kate, Markle'yi gölgeledi"denildi.