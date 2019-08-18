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dans ederek form tuttu

Ağustos 2018'de eşi 'le kızları 'yı kucağına alan , doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu. Eski formuna kavuşan oyuncu, sırrını önceki gün verdi. Göbek dansı videosunu paylaşan Ovalı, dansla form tutuyor.

Kıvırarak form tuttu
Ağustos 2018'de eşi Caner Erkin'le kızları Mihran Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu. Eski formuna kavuşan oyuncu, sırrını önceki gün verdi. Göbek dansı videosunu paylaşan Ovalı, dansla form tutuyor.




Ovalı, yeni tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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