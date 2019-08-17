DÜNYACA ünlü model Adriana Lima tatile doymadı... 38 yaşındaki Brezilyalı seksi yıldız, geçtiğimiz aylarda Türk işadamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda çift, önce Mikonos'ta sonra da İtalya'da tatil yaptı. Ardından Lima, aşkının özel jetine binip, biraz da İspanya'da keyif yaptı. Şu sıralar ABD'de olan Lima, Instagram'daki son paylaşımıyla aşkına 'tekrar tatile çıkalım' mesajı yolladı: Ben seni plajlarda daha çok seviyorum...

Adriana Lima, son paylaşımında Türk aşkı Emir Uyar'a böyle mesaj yolladı.

1 HAFTALIK HASRET

Yan yana poz vermekten kaçınmayan mutlu çift, bir haftadır görüşemiyor.