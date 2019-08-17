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  • 17.08.2019
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'dan 'a 'tatile çıkalım' mesajı

Bu sıralar ABD'de olan Lima, Instagram'daki son paylaşımıyla aşkına 'tekrar tatile çıkalım' mesajı yolladı: Ben seni plajlarda daha çok seviyorum...

Emir beni plaja götür

DÜNYACA ünlü model tatile doymadı... 38 yaşındaki Brezilyalı seksi yıldız, geçtiğimiz aylarda Türk işadamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda çift, önce Mikonos'ta sonra da İtalya'da tatil yaptı. Ardından Lima, aşkının özel jetine binip, biraz da İspanya'da keyif yaptı. Şu sıralar ABD'de olan Lima, Instagram'daki son paylaşımıyla aşkına 'tekrar tatile çıkalım' mesajı yolladı: Ben seni plajlarda daha çok seviyorum...

Adriana Lima, son paylaşımında Türk aşkı 'a böyle mesaj yolladı.

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