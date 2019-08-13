Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.08.2019
  • Gazete

Hande'ye tatil yok

Yıllara meydan okuyan fiziğini spora borçlu olan , bayram tatilinde de antrenman yapıp form tuttu.

Hande'ye tatil yok
Kusursuz vücuduyla yıllara meydan okuyan , bayramda da boş durmuyor. Formunu korumak için düzenli antrenman yapan 45 yaşındaki oyuncu, 'da da spor salonundan çıkmadı.



Bir çocuk annesi Ataizi, bayram tatilinde diyeti ve sporu rafa kaldıranların aksine önceki gün ağırlık antrenmanı yaptı. Ataizi, spor sırasında yaptığı paylaşımlarla da hava attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande'ye tatil yok
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri