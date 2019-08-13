Hande'ye tatil yok

Kusursuz vücuduyla yıllara meydan okuyan Hande Ataizi, bayramda da boş durmuyor. Formunu korumak için düzenli antrenman yapan 45 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da da spor salonundan çıkmadı.
Bir çocuk annesi Ataizi, bayram tatilinde diyeti ve sporu rafa kaldıranların aksine önceki gün ağırlık antrenmanı yaptı. Ataizi, spor sırasında yaptığı paylaşımlarla da hava attı.
Bir çocuk annesi Ataizi, bayram tatilinde diyeti ve sporu rafa kaldıranların aksine önceki gün ağırlık antrenmanı yaptı. Ataizi, spor sırasında yaptığı paylaşımlarla da hava attı.
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