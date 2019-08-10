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  • 10.08.2019
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ile eski eşi 'den ilginç tatil!

ile eski eşi birlikte tatil yaptı. Ancak bu tatilin özelliği, Paltrow ve Martin’in yeni sevgililerinin de plajda olmasıydı...

Geniş aile tatilde!

GWYNETH Paltrow ile , 2014 yılında ayrılmıştı. Ancak dostluklarının ömür boyu süreceğini söyleyen çift, garip bir tatilde bir araya geldi. Paltrow ile yeni sevgilisi Brad Falchuk, Chris Martin'in de aşkı ünlü aktris 'la plajda, teknedeki yakınlıkları şaşırttı.

Sosyal medyada bu fotoğraflar için, "Geniş aile" yorumu yapıldı.

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