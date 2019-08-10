GWYNETH Paltrow ile Chris Martin, 2014 yılında ayrılmıştı. Ancak dostluklarının ömür boyu süreceğini söyleyen çift, garip bir tatilde bir araya geldi. Paltrow ile yeni sevgilisi Brad Falchuk, Chris Martin'in de aşkı ünlü aktris Dakota Johnson'la plajda, teknedeki yakınlıkları şaşırttı.

Sosyal medyada bu fotoğraflar için, "Geniş aile" yorumu yapıldı.