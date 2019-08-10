YUNANİSTAN'IN Mikonos adasında gazetecilerin objektiflerine yakalanan Adriana Lima, sevgilisi Emir Uyar ile el ele görüntülendi. Enerji ve Teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Venedik'te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'nin sahibi Uyar, magazin dünyasında olmak istemediği için yeni bir yol buldu. Adriana Lima'yı İtalya'ya davet eden Uyar, birkaç günlük tatilin ardından yatıyla özel bir rota hazırladı.

Gazetecilerin olmayacağı koylarda tatil yapacak olan sevgililer için "Ön balayı" yorumu yapıldı. Lima'nın da, çok mutlu olduğunu ve Uyar'ın bu isteğini anlayışla karşıladığı öğrenildi. Sevim Uyar oğlu Emir'in 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 2 çocuk annesi, 38 yaşındaki mankenle aşk yaşadığını, Yunan adası Mikonos'ta tatil yaptıklarını gazetelerden öğrenmiş, hem şaşırmış hem de çok üzülmüştü.



Adriana Lima'nın sürekli sevgili değiştirmesi, eleştirilere neden oluyor.