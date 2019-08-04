TAŞI toprağı altın şehir İstanbul'un Boğaz manzarasında havuz keyfi yapmak isteyenler kesenin ağzını açıyor. Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren Boğaz'da kurulu lüks otellerin bir günlük havuz ücreti cep yakıyor. Tarihi Çırağan Palace Kempinski Otel'de havuza girmenin bedeli hafta içi 100 euro (618 lira), hafta sonu ise 160 euro (990 lira).

BOĞAZ'DAKİ Four Seasons'ın bir günlük havuz ücreti ise hafta içi 500 lira, hafta sonu 600 lira... Swissotel'in hafta içi bir günlük havuz girişi 345 lira. Bu rakam hafta sonu ise 395 liraya çıkıyor. Kuruçeşme'deki Les Ottomans'da İstanbul manzarasında havuza girip stres atmak isteyenler ise hafta içi 255 lira, hafta sonu da 290 lira ödüyor.

BOĞAZ MİAMİ'Yİ SOLLADI

YABANCI turistlerin büyük ilgi gösterdiği Boğaz'daki havuzların fiyatı, Miami ve Mikonos'daki otellerin havuzlarını gölgede bırakıyor. Miami'deki St. Regis Otel'in günlük giriş ücreti 40 dolar (222 lira), Mikonos'taki Cavo Tagoo otelin ise 200 euro...