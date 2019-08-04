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  • 04.08.2019
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’un manzarasında havuz keyfi yapmak isteyenleri ter basıyor!

Yaz sıcağında ’a nazır havuz keyfi yapmak isteyenleri, ter basıyor. Lüks otellerin 255 lira ile bin lira arasında değişen günlük giriş ücretleri cep yakıyor. Boğaz’daki havuzlar, yurt dışındaki lüks otellerin havuzlarına fiyatlarıyla da fark atıyor...

Havuza giren terler

TAŞI toprağı altın şehir İstanbul'un Boğaz manzarasında havuz keyfi yapmak isteyenler kesenin ağzını açıyor. Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren 'da kurulu lüks otellerin bir günlük havuz ücreti cep yakıyor. Tarihi Çırağan Palace Kempinski Otel'de havuza girmenin bedeli hafta içi 100 euro (618 lira), hafta sonu ise 160 euro (990 lira).
BOĞAZ'DAKİ Four Seasons'ın bir günlük havuz ücreti ise hafta içi 500 lira, hafta sonu 600 lira... Swissotel'in hafta içi bir günlük havuz girişi 345 lira. Bu rakam hafta sonu ise 395 liraya çıkıyor. Kuruçeşme'deki Les Ottomans'da manzarasında havuza girip stres atmak isteyenler ise hafta içi 255 lira, hafta sonu da 290 lira ödüyor.

BOĞAZ MİAMİ'Yİ SOLLADI
YABANCI turistlerin büyük ilgi gösterdiği Boğaz'daki havuzların fiyatı, Miami ve Mikonos'daki otellerin havuzlarını gölgede bırakıyor. 'deki St. Regis Otel'in günlük giriş ücreti 40 dolar (222 lira), Mikonos'taki Cavo Tagoo otelin ise 200 euro...

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