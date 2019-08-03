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  • 03.08.2019
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ile soluğu 'da aldı!

ile eşi , soluğu Ege’de aldı. Denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sosyetik çift, ’daki 40 milyon liralık lüks evleriyle hava attı.

Bodrum havası!

YAZ aylarının gelmesiyle sosyete Ege ve Akdeniz kıyılarına aktı. Lüks teknelerine atlayan, milyon liralık villalarında güneşin ve denizin tadını çıkaran ünlü isimler, herkesi kıskandırdı. Onların arasında Çilek Mobilya'nın veliahtı ve aynı zamanda tasarımcı olan Selma Çilek ile eşi de vardı. Sezonun açılmasıyla birlikte tekneyle koy koy gezen sosyetik çift, sonunda karaya ayak bastı. Şimdilerde 'daki 40 milyon liralık villalarında tatillerini sürdüren ikilinin evlerindeki mobilya ve aksesuarların çoğunun antika olduğu anlaşıldı. Sonsuzluk havuzlu villasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü tasarımcı , zevkiyle takipçilerinden tam not aldı.


Villa değil saray


Klasik araba koleksiyonu
Ralli tutkunu işadamı Sinan Çiftçi'nin çok sayıda klasik otomobili bulunuyor.


Havuz manzarası


Antika tutkunu

Sosyetik tasarımcı Selma Çiçek, Bodrum'daki evinden sık sık paylaşım yapıyor.

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