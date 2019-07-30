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  • 30.07.2019
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İtalyan işadamı halk plajında görüldü

100 milyar dolar serveti bulunan İtalyan işadamı , bu kez halk plajına gitti. Türk eşi ile güzel bir gün geçirdi. Yalnızca 68 euro hesap ödedi.

'Halk'ın başkanı!

İTALYAN devi Juventus'un başkanlığını yapan milyarder işadamı Andrea Agnelli, geçtiğimiz hafta ülkesinde trambüse bindi. Fiat, Ferrari ve The Economist gibi 100'e yakın markaya hükmeden Agnelli'yi, toplu taşımada görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bu hareketiyle bir süre gündemde kalan 43 yaşındaki ünlü başkan, dün de beş yıldır aşk yaşadığı Deniz Akalın ile tatile çıktı.

BÜFEDEN YEDİLER
Mutlu çift, İtalya'nın Forte dei Marmi bölgesindeki halk plajında deniz-kum-güneş keyfi yaptı. Lüks otellerden uzak duran Agnelli, bu hareketiyle de yine şaşırttı. Uzun süre suyun tadını çıkaran ikili, acıkınca da lüks restoranlara girmek yerine büfeden alışveriş yaptı. Agnelli'nin yemek ve içeceklere toplam 68 euro yani 425 lira ödediği ortaya çıktı. Minimal bir yaşam tarzını benimseyen ünlü işadamına sosyal medyada "Halkın başkanı" yorumu yapıldı...

İLK GÜNKÜ GİBİ AŞKLA...
Kulübü Başkanı , 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk güzel 'a aşık olunca terk etmişti. Geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına alan mutlu çiftin, ilk günkü gibi birbirlerine aşkla bakmaları dikkatlerden kaçmadı...

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