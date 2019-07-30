İTALYAN devi Juventus'un başkanlığını yapan milyarder işadamı Andrea Agnelli, geçtiğimiz hafta ülkesinde trambüse bindi. Fiat, Ferrari ve The Economist gibi 100'e yakın markaya hükmeden Agnelli'yi, toplu taşımada görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bu hareketiyle bir süre gündemde kalan 43 yaşındaki ünlü başkan, dün de beş yıldır aşk yaşadığı Deniz Akalın ile tatile çıktı.

BÜFEDEN YEDİLER

Mutlu çift, İtalya'nın Forte dei Marmi bölgesindeki halk plajında deniz-kum-güneş keyfi yaptı. Lüks otellerden uzak duran Agnelli, bu hareketiyle de yine şaşırttı. Uzun süre suyun tadını çıkaran ikili, acıkınca da lüks restoranlara girmek yerine büfeden alışveriş yaptı. Agnelli'nin yemek ve içeceklere toplam 68 euro yani 425 lira ödediği ortaya çıktı. Minimal bir yaşam tarzını benimseyen ünlü işadamına sosyal medyada "Halkın başkanı" yorumu yapıldı...

İLK GÜNKÜ GİBİ AŞKLA...

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk güzel Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmişti. Geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına alan mutlu çiftin, ilk günkü gibi birbirlerine aşkla bakmaları dikkatlerden kaçmadı...