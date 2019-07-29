Çılgın Türk!

Türk mimar Hayri Atak, çılgın bir projeye imza atacak... Atak, Norveç'te yer alan Preikestolen uçurumunun kenarına butik otel inşa edecek. Otelin en üst katında büyük bir teras bulunacak...
Orta katlarda otel konuklarının kullanabilecekleri odalar ve balkonlar yer alacak. En altta ise cam bir havuz bulunacak. 600 metre yükseklikte suya giren tatilciler, eşsiz manzaranın tadını çıkaracak...
Otelin inşasına henüz izin çıkmadı. Ancak tasarım, herkesin beğenisi topladı.
Orta katlarda otel konuklarının kullanabilecekleri odalar ve balkonlar yer alacak. En altta ise cam bir havuz bulunacak. 600 metre yükseklikte suya giren tatilciler, eşsiz manzaranın tadını çıkaracak...
Otelin inşasına henüz izin çıkmadı. Ancak tasarım, herkesin beğenisi topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.