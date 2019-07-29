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  • 29.07.2019
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Çılgın !

mimar , ’teki uçurumuna otel yapacak. Cam havuzda yüzen tatilciler, aksiyon dolu anlar yaşayacak.

Çılgın Türk!
Türk mimar Hayri Atak, çılgın bir projeye imza atacak... Atak, Norveç'te yer alan Preikestolen uçurumunun kenarına butik otel inşa edecek. Otelin en üst katında büyük bir teras bulunacak...



Orta katlarda otel konuklarının kullanabilecekleri odalar ve balkonlar yer alacak. En altta ise cam bir havuz bulunacak. 600 metre yükseklikte suya giren tatilciler, eşsiz manzaranın tadını çıkaracak...



Otelin inşasına henüz izin çıkmadı. Ancak tasarım, herkesin beğenisi topladı.

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