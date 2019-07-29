Çılgın Türk!

mimar, çılgın bir projeye imza atacak... Atak,'te yer alanuçurumunun kenarına butik otel inşa edecek. Otelin en üst katında büyük bir teras bulunacak...katlarda otel konuklarının kullanabilecekleri odalar ve balkonlar yer alacak. En altta ise cam bir havuz bulunacak. 600 metre yükseklikte suya giren tatilciler, eşsiz manzaranın tadını çıkaracak...Otelin inşasına henüz izin çıkmadı. Ancak tasarım, herkesin beğenisi topladı.