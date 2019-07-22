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  • 22.07.2019
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Ayla ’da

Oscar’ın kapısından dönen Ayla, Arap ülkeleri ve ’dan sonra ’da da vizyona girdi.

Ayla İspanya’da
Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla filmi, iki yıl önce vizyona girdi. Film, 46 haftada 5 milyon 589 bin 872 kişi tarafından izlendi. 66 milyon TL de hasılat elde edildi. Daha önce Arap ülkelerinde ve Amerika'da izletilen film, şimdi de İspanya'da vizyona girdi. 19 Temmuz'da İspanyollarla buluşan Ayla'ya, ilgi oldukça yüksekti...

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