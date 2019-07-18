Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.07.2019
  • Gazete

Emina ile Sadettin Saran ile dün ayrı düştü

Zorunlu ayrılık
Önceki gün Bodrum'da aşk tazeleyen Emina Jahovic ile Sadettin Saran, dün ayrı düştü. Sırp şarkıcının, 7 aylık aranın ardından barıştığı Saran'la çocuklarını görüştürmeyeceği iddia edilmişti.



, aşkıyla mavi turu sonlandırıp soluğu Göcek'teki oğullarının yanında aldı. İşadamı da dümeni Leros Adası'na kırdı.



Jahovic, çocukları ile vakit geçirirken Saran, Yunan Adaları'nda keyif çattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmina Jahovic ile Sadettin Saran ile dün ayrı düştü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri