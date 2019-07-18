Önceki gün Bodrum'da aşk tazeleyen Emina Jahovic ile Sadettin Saran, dün ayrı düştü. Sırp şarkıcının, 7 aylık aranın ardından barıştığı Saran'la çocuklarını görüştürmeyeceği iddia edilmişti.
Jahovic, aşkıyla mavi turu sonlandırıp soluğu Göcek'teki oğullarının yanında aldı. İşadamı da dümeni Leros Adası'na kırdı.
Jahovic, çocukları ile vakit geçirirken Saran, Yunan Adaları'nda keyif çattı.
Jahovic, aşkıyla mavi turu sonlandırıp soluğu Göcek'teki oğullarının yanında aldı. İşadamı da dümeni Leros Adası'na kırdı.
Jahovic, çocukları ile vakit geçirirken Saran, Yunan Adaları'nda keyif çattı.
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