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  • 18.07.2019
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Adriana Lima şiir tutkunu çıktı

Şiir tutkunu
Yazar ile yollarını ayırdıktan sonra geçtiğimiz hafta Türk işadamı ile aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima, İranlı şair 'nin "İçinizde farklı kuyular vardır" dizeleriyle başlayan şiirini paylaştı.



Lima, daha önce 'ye geldiğinde Hafız Şirazi'nın şiirlerinin İngilizce çevirilerinin yer aldığı The Gift (Hediye) adlı kitabı çok sevdiğini açıklamıştı...



Emir Uyar ile Mikonos'ta tatil yapan Lima, önceki gün ABD'ye dönmüştü.

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