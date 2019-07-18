Adriana Lima şiir tutkunu çıktı

Yazar Metin Hara ile yollarını ayırdıktan sonra geçtiğimiz hafta Türk işadamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima, İranlı şair Hafız Şirazi'nin "İçinizde farklı kuyular vardır" dizeleriyle başlayan şiirini paylaştı.
Lima, daha önce Türkiye'ye geldiğinde Hafız Şirazi'nın şiirlerinin İngilizce çevirilerinin yer aldığı The Gift (Hediye) adlı kitabı çok sevdiğini açıklamıştı...
Emir Uyar ile Mikonos'ta tatil yapan Lima, önceki gün ABD'ye dönmüştü.
Lima, daha önce Türkiye'ye geldiğinde Hafız Şirazi'nın şiirlerinin İngilizce çevirilerinin yer aldığı The Gift (Hediye) adlı kitabı çok sevdiğini açıklamıştı...
Emir Uyar ile Mikonos'ta tatil yapan Lima, önceki gün ABD'ye dönmüştü.
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