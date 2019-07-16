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  • 16.07.2019
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Adriana Lima'yı silemedi!

Yazar , eski aşkı Adriana Lima ile olan karesini silemedi. Takipçilerinden tepki yedi: Sil artık başkasının oldu!

Hara silemedi

DÜNYACA ünlü ABD'li model Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptırdı. Seksi model, geçtiğimiz hafta işadamı Emir Uyar'la yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda çift, gözde tatil noktası Mikonos'ta objektiflere takıldı.

Şu sıralar ortalarda görünmeyen ise eski aşkını hala unutamadı. Hara, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabında paylaştığı aşk karesini silmeye kıyamadı. Bu durum, takipçilerinin tepkisine yol açtı.



İşte Metin Hara'ya gelen yorumlar

Sil gitsin senden değerli mi?
Abicim kaldır şunları Adriana kimmiş.
Sil artık başkasının oldu.
Başka bir kadınla ilişkisi olan bir kadının fotoğrafını kaldırmamak saygısızca.
Yaşam koçusun ama kendine yararın yok.
Fotoğraf hala duruyor.

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