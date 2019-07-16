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  • 16.07.2019
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ve çifti sularında barışmayı kutladı

ile , önceki gün soluğu Komşu’da aldı. İkili, günlük kirası 46 bin lira olan tekneyle sularında barışmayı kutladı…

Barış turu
Beş ay sonra ilişkilerine devam kararı alan Emina Jahovic ile Sadettin Saran, 'de aşka yelken açtı. 7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan ikili, geçen ay sessiz sedasız barışmıştı. Gözde çift, önceki gün de soluğu Yunanistan'ın Leros Adası'nda aldı. Sırp şarkıcı ile işadamı, barışmayı da kutladı.



55 yaşındaki Saran, kendinden 18 yaş küçük Jahovic'le Ege'deki aşk kaçamağı için günlüğü 7 bin 150 euro'luk (46 bin lira) gulet kiraladı.



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6 kabinli 43 metrelik gulette dostlarıyla keyif çatan ikilinin mavi turu, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ifşa oldu. Bu arada barışma tatili için hiçbir masraftan kaçınmayan Saran'ın haftalık 50 bin euro'ya (321 bin lira) kiraladığı gulette yok yok… Sekiz personelin hizmet verdiği ve yedi yıldızlı otel konforu sunan teknede jakuzi ile koşu bandı da mevcut.



EGE SULARINDA ZİYAFET YAPTILAR
Ünlü çift, Ege'de romantizme yelken açtıkları teknede kurulan sofrayla da ziyafet çekti. , aşkı ve dostları için hazırlanan sofranın fotoğrafını 'da paylaştı.




Saran'la barışan Jahovic'in yüzü; şimdilerde çıktıkları mavi yolculuk sayesinde yeniden gülüyor.

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