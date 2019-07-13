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  • 13.07.2019
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Wesley , eşi ile anlaştı! Dokuz yıla 15 milyon €

Wesley , eşi ile tazminat konusunda anlaştı. basını ünlü futbolcunun, güzel modele tam 15 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Dokuz yıla 15 milyon €
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, yolun sonuna geldi... Dokuz yıl önce hayatlarını birleştiren çift, geçen yıl ayrılmaya karar verdi. basını; ikilinin birbirine ihanet ettiğini, 'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. Son yaşanan olaylar ise ikilinin gemileri tamamen yaktığının kanıtı gibiydi. Geçtiğimiz ay Sneijder, dostlarıyla ev partisine gitti. Gece sonunda sokaktaki bir aracı parçalayınca kelepçelendi. Hasarı karşılayınca da salıverildi. Bu olaydan sonra ikilinin boşanma süreci de netleşti.



Hollanda basını Sneijder'in 19 milyon euro'yu çok bulduğunu, ikilinin 15 milyon euro'ya anlaştığını bildirdi...



GÜZEL MODEL GEÇMİŞİNİ SİLDİ!
, sosyal medya hesabından Sneijder ile olan karelerini sildi.

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