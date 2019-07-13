sık sık sosyal medyadaniçinyaptığı çağrılar,duyuldu. Güzel oyuncununRus hayranları, öncekigünbulundu.diyen Ruslar, BergüzarKorel'i duygulandırdı. Güzeloyuncu da Rus hayranlarınaşu cümlelerle teşekkür etti:"Müthiş bir mutluluk vesürpriz. 'Çocuklar vatanımız'dedik hep son ses bağırarak.