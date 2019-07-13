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  • 13.07.2019
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'in Rus hayranları UCIM isimli derneğe bağışta bulundu

’in Rus hayranları, oyuncunun sık sık destek verdiği çocuk istismarı ile mücadele eden ile Mücadele Derneği () isimli derneğe bağışta bulundu.

Korel’i seviyo'Rus'
Bergüzar Korel'in sık sık sosyal medyadan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) için yaptığı çağrılar, Rusya'dan duyuldu. Güzel oyuncunun Rus hayranları, önceki gün Korel adına UCIM'e bağışta bulundu.



"Dünyadaki her çocuk aynı dilde ağlar" diyen Ruslar, Bergüzar Korel'i duygulandırdı. Güzel oyuncu da Rus hayranlarına şu cümlelerle teşekkür etti: "Müthiş bir mutluluk ve sürpriz. 'Çocuklar vatanımız' dedik hep son ses bağırarak. Bakın dünyanın bir ucundan o çocucaklara kol kanat geren güzel yürekler var. Sevginin dili, ırkı yok."

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