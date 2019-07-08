Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.
- Saklambaç
- 08.07.2019
- Gazete
Futbolcular Sakıb Aytaç ile arkadaşı Özgür İleri'nin cicişlerle tatil keyfi
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.
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