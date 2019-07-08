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  • 08.07.2019
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Futbolcular ile arkadaşı 'nin cicişlerle tatil keyfi

'un sol beki ile futbolcu arkadaşı , tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün 'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.




Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.

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