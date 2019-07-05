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  • 05.07.2019
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ve , 5 ay sonra ‘’ dedi

ile , 5 ay sonra ‘’ dedi. İkili, geçtiğimiz günlerde barıştı. Yeniden mutluluğu yakalayan 37 yaşındaki Jahovic, kendisinden 18 yaş büyük işadamının gönderdiği kırmızı güllerle de barışmayı ilan etti.

Emina’yı 'Saran' mutluluk
Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le işadamı Sadettin Saran, ayrılığa daha fazla dayanamadı. 7 aylık ilişkiye Şubat'ta nokta koyan ikili, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız "Aşk yeniden" dedi. Bir süredir gözlerden uzak mekanlarda buluşup ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkaran ikiliden Jahovic, önceki akşam yaptığı paylaşımla da barışmayı itiraf eder gibiydi…



HAVASINI ATTI
Güzel şarkıcı, 'daki evinde kucağında koca bir buket kırmızı gülle verdiği pozu 'da paylaştı. Yüzünde güller açan Jahovic, aşkından gelen çiçeklerle hava attı. Bu arada Saran'la ayrıldıktan sonra hep somurtkan haliyle görüntülenen Emina'nın yüzü, barışmayla güldü.




SONUNDA YÜZÜ GÜL DÜ
Jahovic, ikinci kez barıştığı Saran'ın gülleriyle mutluluktan havalara uçtu.

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