Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le işadamı Sadettin Saran, ayrılığa daha fazla dayanamadı. 7 aylık ilişkiye Şubat'ta nokta koyan ikili, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız "Aşk yeniden" dedi. Bir süredir gözlerden uzak mekanlarda buluşup ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkaran ikiliden Jahovic, önceki akşam yaptığı paylaşımla da barışmayı itiraf eder gibiydi…
HAVASINI ATTI
Güzel şarkıcı, İstanbul'daki evinde kucağında koca bir buket kırmızı gülle verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Yüzünde güller açan Jahovic, aşkından gelen çiçeklerle sosyal medyada hava attı. Bu arada Saran'la ayrıldıktan sonra hep somurtkan haliyle görüntülenen Emina'nın yüzü, barışmayla güldü.
SONUNDA YÜZÜ GÜL DÜ
Jahovic, ikinci kez barıştığı Saran'ın gülleriyle mutluluktan havalara uçtu.
HAVASINI ATTI
Güzel şarkıcı, İstanbul'daki evinde kucağında koca bir buket kırmızı gülle verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Yüzünde güller açan Jahovic, aşkından gelen çiçeklerle sosyal medyada hava attı. Bu arada Saran'la ayrıldıktan sonra hep somurtkan haliyle görüntülenen Emina'nın yüzü, barışmayla güldü.
SONUNDA YÜZÜ GÜL DÜ
Jahovic, ikinci kez barıştığı Saran'ın gülleriyle mutluluktan havalara uçtu.
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