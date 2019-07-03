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  • 03.07.2019
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Süreyya yandı!

Süreyya yandı!
Eda Taşpınar'ın ardından güneş yağı işine atılan Süreyya Yalçın, bronzlukta sınırları zorladı. Önceki gün eşi Ozan Baran'la Bodrum'da mavi tura çıkan Yalçın, kapkara teniyle ya damga vurdu.



Lüks teknesinde eşine havalı pozlar veren ikoncanın aşırı bronz teni olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Süreyya'nın yüzünde tüp patlamış sanki", "Sonucu böyle olacaksa sen güneş yağı çıkarma" diye esprili yorumlar yaptı.

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