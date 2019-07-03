evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ünlü şovmentaburcu oldu. Düşme sonucu kaburgaları akciğerine batan ve yoğun bakımda yıllar öncekihastalığı nükseden Mali, ölümü teğet geçmişti.tekerlekli sandalyeyle görüntü verenhastaneden eski eşlerikızları Sezin, Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile ayrıldı. Erbil,diye de hayranlarının karşısına esprili şekilde döndü.