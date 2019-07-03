Ekim 2018'de evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 8 buçuk ay sonra taburcu oldu. Düşme sonucu kaburgaları akciğerine batan ve yoğun bakımda yıllar önceki 'Kaçış Sendromu' hastalığı nükseden Mali, ölümü teğet geçmişti.
Dün tekerlekli sandalyeyle görüntü veren Mali, hastaneden eski eşleri Muhsine Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun, kızları Sezin, Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile ayrıldı. Erbil, "Askerlik 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım" diye de hayranlarının karşısına esprili şekilde döndü.
AYDIN HAMZA
Dün tekerlekli sandalyeyle görüntü veren Mali, hastaneden eski eşleri Muhsine Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun, kızları Sezin, Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile ayrıldı. Erbil, "Askerlik 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım" diye de hayranlarının karşısına esprili şekilde döndü.
AYDIN HAMZA
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