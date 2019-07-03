Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.07.2019
  • Gazete

esprili döndü! ‘Askerlik 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım’

, 258 gün sonra sevenlerine kavuştu. Dün taburcu olan 62 yaşındaki şovmen ‘Askerlik 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım’ diye de esprilerine kaldığı yerden devam etti.

Esprili döndü
Ekim 2018'de evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 8 buçuk ay sonra taburcu oldu. Düşme sonucu kaburgaları akciğerine batan ve yoğun bakımda yıllar önceki 'Kaçış Sendromu' hastalığı nükseden Mali, ölümü teğet geçmişti.



Dün tekerlekli sandalyeyle görüntü veren Mali, hastaneden eski eşleri Muhsine Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun, kızları Sezin, Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile ayrıldı. Erbil, "Askerlik 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım" diye de hayranlarının karşısına esprili şekilde döndü.




AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMehmet Ali Erbil esprili döndü! ‘Askerlik 6 aya düştü, ben 8,5 ay kaldım’
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri