Almanya’yı karıştıran suikast çağrısı! Angela Merkel ve Olaf Scholz de listede: Öldürmek için bağış topladılar

Almanya eski Şansölyeler Angela Merkel ve Olaf Scholz'un da dahil olduğu ölüm listeleriyle çalkalanıyor. Dortmund'da Federal Savcılık, en az Haziran 2025'ten bu yana Darknet platformu "Assassination Politics"te politikalcılar, yetkililer ve kamu figürlerine saldırı çağrısında bulunduğu iddia edilen 49 yaşındaki bir adam tutuklandı.

İDAM CEZALARI, PATLAYICI YAPIM TALİMATLARI…

Federal Savcılık'a göre hem Alman hem de Polonya vatandaşlığına sahip olan sanık Martin S., anonim olarak işlettiği bir platformda yalnızca "ölüm listeleri" değil, aynı zamanda "kendi verdiği idam cezaları ve patlayıcı yapım talimatlarını" da yayımladı.

Karlsruhe soruşturma yetkililerine göre, Martin S. ayrıca hedef alınan kişilerin öldürülmesi karşılığında "ödül" olarak teklif edilecek kripto para cinsinden bağışlar talep etti.