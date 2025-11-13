PODCAST CANLI YAYIN

Almanya’yı karıştıran suikast çağrısı! Angela Merkel ve Olaf Scholz de listede: Öldürmek için bağış topladılar

Almanya eski şansölyeler Angela Merkel ve Olaf Scholz’un da hedef alındığı “ölüm listeleri” skandalıyla çalkalanıyor. Martin S. isimli bir şahıs Darknet’te kurduğu platformda politikacılara suikast çağrıları yapıyor. Darknet’te ölüm listelerinin yanı sıra idam cezaları ve patlayıcı yapım talimatları da yer alırken Martin S’nin bağlantıları ortaya çıktı.

Almanya eski Şansölyeler Angela Merkel ve Olaf Scholz'un da dahil olduğu ölüm listeleriyle çalkalanıyor. Dortmund'da Federal Savcılık, en az Haziran 2025'ten bu yana Darknet platformu "Assassination Politics"te politikalcılar, yetkililer ve kamu figürlerine saldırı çağrısında bulunduğu iddia edilen 49 yaşındaki bir adam tutuklandı.

İDAM CEZALARI, PATLAYICI YAPIM TALİMATLARI…

Federal Savcılık'a göre hem Alman hem de Polonya vatandaşlığına sahip olan sanık Martin S., anonim olarak işlettiği bir platformda yalnızca "ölüm listeleri" değil, aynı zamanda "kendi verdiği idam cezaları ve patlayıcı yapım talimatlarını" da yayımladı.

Karlsruhe soruşturma yetkililerine göre, Martin S. ayrıca hedef alınan kişilerin öldürülmesi karşılığında "ödül" olarak teklif edilecek kripto para cinsinden bağışlar talep etti.

Merkel ve Scholz, Takvim Fotoğraf ArşiviMerkel ve Scholz, Takvim Fotoğraf Arşivi

MERKEL VE SCHOLZ DE LİSTEDE

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) bildirdiğine göre artık yayında olmayan platformdaki ölüm listesinde eski şansölyeler Olaf Scholz ve Angela Merkel'in yanı sıra eski federal bakanlar ve diğer yetkililerin de aralarında bulunduğu 20'den fazla madde içeriyordu.

Federal Kriminal Polis Teşkilatı platformda saldırı çağrılarının yanı sıra aşırı sağcı, ırkçı ve komplo teorisi içeren içerikler de tespit etti.

Federal Kriminal Dairesi'nin Federal Anayasa'yı Koruma Dairesi'nden gelen ihbarlar sayesinde Martin S.'nin izine ulaştığı belirtildi.

SUİKASTA ANONİM BAĞIŞ

Artık kapatılmış olan "Assassination Politics" adlı darknet platformunun isminin, 1995 yılında yazılmış aynı başlıklı bir denemeye atıfta bulunduğu düşünülüyor. Bu metinde Amerikalı bir anarşist, hükümet yetkililerinin ya da diğer kişilerin öldürülmesi için anonim bağışların yapılabileceği bir tür "suikast pazarı" fikrini tanımlıyordu.

REICHBURGER ÜYESİ ÇIKTI

Martin S.'nin "Reichsbürger" (Alman İmparatorluğu Vatandaşları) hareketine bağlı olduğu düşünülüyor. LinkedIn profilinde serbest yazılım geliştiricisi olarak görünen Martin S. hakkında; terörizmin finansmanı, devleti tehdit eden ağır bir şiddet eylemini işlemeye yönlendirme ve kişisel verileri tehlikeli biçimde yayma suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor. Davayı, terör finansmanı vakalarını kovuşturmakla görevli olan Federal Başsavcılık yürütüyor.

Nedir bu Reichsbürger?

Reichsbürger Hareketi, Almanya'da modern devletin meşruiyetini reddeden aşırı sağcı bir oluşumdur. Üyeleri, Federal Almanya'nın gayrimeşru ve işgal altındaki bir yapı olduğunu, gerçek devletin hâlâ Alman İmparatorluğu olduğunu iddia eder. Devlet otoritesini kabul etmez, vergi ödemeyi reddeder ve kendi kimlik belgelerini düzenlerler. Bazı üyeleri silahlı olup çeşitli şiddet eylemleriyle bağlantılıdır.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt (CSU), Berlin'de yaptığı açıklamada, haziran ayından bu yana internet üzerindeki aşırı sağcı bir platform aracılığıyla siyasetçilere yönelik saldırılar düzenlemek için para toplamaya çalışan bir kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü doğruladı. Dobrindt, terörizmin finansmanı şüphesinin güçlenmesinin beklendiğini belirtti. Dortmund'un kuzeyinde ailesiyle birlikte yaşayan bu kişinin olası suç ortakları hakkında ise henüz kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

