Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızdaki 20 kahraman vatan evladı şehit oldu. Bölgeye giden ekiplerimiz askerlerimizin naaşına ulaştı. Askerlerin baba ocaklarına Türk bayrakları asılırken ailelerin dudaklarından dökülen cümle aynıydı... "Şehitler ölmez. Vatan sağ olsun"
Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen kargo uçağı ile ilgili acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı verdi. Bakanlık, 20 askerimizin şehit olduğu bilgisi ile birlikte askerlerin isimlerini de paylaştı. 20 şehidimizin Türkiye'nin değişik bölgelerindeki ailelerine acı haber ulaştı.
VATAN SAĞ OLSUN
Askerlerin baba ocaklarında Türk bayrakları asılırken, ailelerin metaneti herkesi duygulandırdı. Bölgedeki çalışmalar sürerken 20 şehidimizin naaşına ulaşıldı. Kaza kırım ekipleri, uçağın kara kutusunun da bulunduğunu duyurdu. Kara kutu incelenerek kaza sebebi anlaşılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)
'İÇİMİZDEKİ YANGIN TARİFSİZ'
Başkan Erdoğan, "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. 86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" dedi.
Şehidimiz Ramazan Yağız'ın evi. (AA)
Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın şehadet haberinin ateşi Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesindeki baba ocağına düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, köyde büyük bir hüzün hâkim oldu.
Fotoğraf (AA)
'MEKANIN CENNET OLSUN YİĞİDİM'
İki çocuk babası şehit Ramazan Yağız'ın, 9 Kasım 2025 tarihinde yine aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekânın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi. Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.
Şehidimiz Ramazan Yağız (38). (DHA)
KANSERLİLERE UMUT OLMUŞ
Şehit olan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) şehadet haberi ailesine ulaşırken, şehidin kök hücre bağışçısı olduğu ve 2 yıl önce kök hücrenin nakledildiği bir kanser hastasına hayat verdiği öğrenildi.
Şehidimiz Ast. Kıdemli Başçavuş Ümit İnce . (DHA)
ŞEHİDİN İZMİR'DEKİ BABAEVİNDE YAS
HavaUçak Bakım Ast. Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin şehadet haberi İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Ailenin cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi.
Şehidimiz Ast. Başçavuş Burak Özkan (DHA)
NİĞDE ŞEHİDİNE AĞLIYOR
ŞehitHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın acı haberi Niğde'de yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası Özkan'ın Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki babaevine ve çevreye Türk bayrakları asıldı.
Şedimiz Yarbay Gökhan Korkmaz (41) (İHA)
PİLOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) İstanbul Büyükçekmece'deki evine acı haber ulaştı. Ailenin yaşadığı siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin dayısı Aydın Devrim, "Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan için çalışan bir insandı" dedi. Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi.
ŞehitHava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi. Şehidin eşi Zeliha Sayın ile annesinin Merzifon'da olduğu, babasının ise acı haberi alınca Merzifon'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şehit Sayın'ın 3'üncü çocuğunun yaklaşık 2 ay önce doğduğunu belirten komşuları yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
Ast. Başçavuş İlker Aykut (39) (DHA)
'SİZ DE BENİM OĞLUMSUNUZ'
ŞehitHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şehadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, büyük bir acı yaşadı. Haberle fenalaşan anne Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan baba Ünal Aykut, askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" sözleriyle yürekleri dağladı.
ŞehitHava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (54) babası Mehmet Özcan (78), "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekânı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. En büyük tesellim, şehit babası olmam" dedi.
Şehidimiz Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir (İHA)
'EVLADIM VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU'
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir (58), Kayseri'de eşiyle birlikte yaşayan oğlunun Azerbaycan'a gitmeden önce yanlarına geldiğini, evde kaldığını söyledi. Kandemir, "Mekanları cennet olsun. Evladımız ve hepsi vatan için cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Dünyayı gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız. Evladım da vatan için şehit oldu" diye konuştu. Şehidin eşi Defne Kandemir'in hava yolu şirketinde hostes olarak çalıştığı, evlendikten sonra mesleğini bıraktığı öğrenildi.
Şehidimiz Ast. Başçavuş Akın Karakuş (İHA)
ŞEHİDİN MAHALLESİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
ŞehitHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un Sakarya'daki mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Haber verilmesi üzerine şehidin ağabeyi ve eniştesi Amasya Merzifon'a doğru yola çıktı. Evli, 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk sahibi ve 18 yıllık askeri personel Karakuş'un baba ocağı olan Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehidimiz Ast. Üstçavuş İlhan Ongan (İHA)
'GELİNCE ARARIM' DEDİ AMA GELMEDİ'
Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü belirtirken 'Baba ben gelince seni ararım' dedi. "Ama maalesef gelemedi" ifadesini kullandı.
Şehidimiz Üsteğmen Emre Mercan (DHA)
ANNENİN AĞITLARI YÜREK DAĞLADI
27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın Eskişehir'deki baba ocağı yasa büründü. Anne Ayşe Mercan yakınlarının desteğiyle ayakta durmakta zorluk çekti.
Şehidimiz Ast. Kıdemli Başçavuş Ahmet Yasir Kuyucu (İHA)
BAYRAKLAR ŞEHİTLERE ASILDI
Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya'daki ailesine şahadet haberi verildi. Evli olan Kuyucu'nun Merzifon, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli olduğu bildirildi.
Şehidimiz Uzman Çavuş Cem Dolapcı (DHA)
ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE ÇADIRI
Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı için Ankara'nın Mamak ilçesindeki babaevine taziye çadırı kuruldu. Şehit Dolapcı'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Şehidimiz Ast. Üstçavuş Burak İbbiği (İHA)
ÇORUMDAKİ BABAEVİNDE YAS
ŞehitHava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) memleketi Çorum'daki babaevine şahadet haberi verdi. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
Şehidimiz Ast. Başçavuş Emrah Kuran (DHA)
KENDİNİ ASKERLİĞE ADAMIŞTI
ŞehitHava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini veren askeri personelin, 'Osman Amca sen artık şehit babasısın' sözlerinin ardından yaşanan duygusal anlar da kameraya yansıdı.
Şehidimiz Ast. Başçavuş Hamdi Armağan (DHA)
AMASYA YASTA...
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın babaevine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi. Kaplan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Şehidimiz Ast. Üstçavuş Emre Altıok (İHA)
VATAN SİZE MİNNETTAR
HavaUçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Pilot Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un baba evleri yasa büründü.
Şehidimiz Ast. Üstçavuş Berkay Karaca (İHA)
Şehitler için ev ve sokaklara bayraklar asılırken, taziye çadırları kuruldu.