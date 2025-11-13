Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Fotoğraf (AA)

'MEKANIN CENNET OLSUN YİĞİDİM'

İki çocuk babası şehit Ramazan Yağız'ın, 9 Kasım 2025 tarihinde yine aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekânın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi. Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.

Şehidimiz Ramazan Yağız (38). (DHA)

KANSERLİLERE UMUT OLMUŞ

Şehit olan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) şehadet haberi ailesine ulaşırken, şehidin kök hücre bağışçısı olduğu ve 2 yıl önce kök hücrenin nakledildiği bir kanser hastasına hayat verdiği öğrenildi.