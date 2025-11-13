PODCAST CANLI YAYIN

Futbolda bahis soruşturmasında temsilci ve gözlemciler de radarda! İsmi açıklanmayan 47 futbolcu var

Futbolda bahis soruşturmasında PFDK'nın kararını bugün açıklaması bekleniyor. Listede 1024 futbolcu yer alırken 47 futbolcunun ismi açıklanmadı. Bu isimlerin 1'er maç bahis oynadığı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde TFF bünyesinde görev yapan temsilci ve gözlemcilerin de soruşturmadan nasibini alacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi:
Futbolda bahis soruşturmasında temsilci ve gözlemciler de radarda! İsmi açıklanmayan 47 futbolcu var

Futbolda bahis soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak TFF profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında bilgi talep edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması sürecinde disiplin kurulunun çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürdüğünü açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Ekim 2025 tarihinde, Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile Futbol Disiplin Talimatı içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak futbolda hakimlik görevi icra eden, profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlayan ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına birtakım açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturmasına konu veriler Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yapılan başvurumuz neticesinde tarafımıza iletilen resmi kayıtlar üzerinden yürütülmektedir." denildi.

TFF (AA)TFF (AA)

Hakemler hakkında yapılan soruşturmaya da değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ye sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur."

Daha önceden açıklanan ve sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcuya dair ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına Federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir. Disiplin kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."

TFF (AA)TFF (AA)

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Murat Bostancı, soruşturmada gelinen son noktayı yazdı. Bostancı, "Süreç devam ediyor.. Yeni gelişmeler için yetkili mercilerin açıklaması takip edilmeli. Son durum ise şöyle: Bahis ve şike operasyonuna dair çok sayıda farklı bilgiler var. Konuyu şöyle madde madde özetlemek istiyorum. Bundan sonra ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Murat Özkaya (AA)Murat Özkaya (AA)

İşte Bostancı'nın 13 Kasım tarihli yazısı:

1- Futbol Federasyonu, 3 bin 700 futbolcu için Türkiye'deki şirketlerden bilgi istedi ve rakam 1024'e düştü. Sevklerini yaptı, Disiplin Kurulu kararı verecek. Normalde PFDK'nın bugün kararı açıklaması bekleniyor. Ama dosya büyük, haftaya da kalabilir.
2- 47 futbolcunun ismi açıklanmadı. Bu isimler 1'er maç oynamış. Savunmalarını verecekler. TFF ayrıca ilgili birimlerden ek bilgi de istemiş. Bu 47 futbolcu içerisinde her takımdan futbolcu olabilir; dört büyük takım dahil!

Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal (AA)Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal (AA)

EREN ELMALI 60 GÜNLE SORUŞTURMAYA GİRDİ

3- Eren Elmalı, 4 yıl 10 ay önce bahis yapmış. Yani Silivrispor'dayken. Bunu da inkâr etmiyor. "Gençtim ve uyarıldım, sonra oynamadım" diyor. Yani Eren, 5 yıllık incelemeye son 60 günle dahil oluyor. 4 yıl 10 ay elini bahse sürmemiş (Kasımpaşa, Trabzonspor ve Galatasaray'dayken).
4- Hakemlerle ilgili dosya kapanmamış. Son 5 yıl için hakemliği bırakan isimler soruşturmadan geçecekmiş.
5- Necip ve Ersin, ilk tepkiyi veren isimler oldu. İki futbolcu da suç duyurusunda bulundu. Nitekim haklarındaki tedbir kararı kaldırıldı. Adlarına bahis üyeliği var. 50'şer TL kupon oynanmış. Ersin'in bir kuponunda 7 maç görünüyor. Fakat TC'leri doğru iken IBAN ve telefon kayıtları doğru değil. Yani Zorbay Küçük vakası gibi bir durum var.
6- Metehan'ın durumu biraz karışık. Sevk belgelerinde 1600 maçtan bahsediliyor. Kaç kupon olduğu belli değil.

Eren Elmalı (AA)Eren Elmalı (AA)

TRENDYOL SÜPER LİG ERTELENMEYECEK

7- TFF yönetimi, bu konuda asla geri adım atmayacak. Şimdi teknik adamlar ve menajerler de mercek altında. Onların da isimlerinin haftaya açıklanması bekleniyor. Tabii ki bahis oynayan varsa.
8- Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile tutuklanan hakemler için gerekçe şuydu: "Maç sonucunu etkilemek." Elbette savunmalar verilecek. Ama hangi maçlarda sonuçlar etkilendi, nasıl bir yapı var bu ilerleyen günlerde iddianame ortaya çıkınca belli olacak. Hakemler klasman hakemi, yani TFF 2. ve 3. Lig'den.
9- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını sürdürüyor. Dosyanın genişlemesi mümkün.
10- Çok iddia var. İşte 'Şu takım küme düşecek, bu takım böyle olacak' diye. Şu anda böyle bir durum asla söz konusu değil. Süper Lig'in ertelenmesi söz konusu değil. Bunlar spekülasyon.
11- İnterpol aracılığıyla yurt dışından (özellikle Gürcistan ve Bulgaristan bahis şirketleri) bilgi istenmiş. Oradan gelecek bilgi de çok önemli.

Hakem (AA)Hakem (AA)

HAKEMLER, TAHKİM YOLUNA BAŞVURMAMIŞ

12- UEFA ve FIFA, süreci takip ediyor. Özellikle UEFA. Bu konuda çok spekülasyon var. Yüzde 90'ı yalan. UEFA operasyondan memnun. Bireysel olarak hiçbir açıklaması yok. Sonuçlanınca kurumsal olarak açıklama yapacaklar. Şu anda Avrupa'da olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor için bir tehlike yok.
13- TFF bünyesinde görev yapan temsilci ve gözlemciler de soruşturmadan nasibini önümüzdeki günlerde alacak.
14- Futbolculara cezalar, 57. maddeye göre verilecek. Hakemlerin cezalarında şunlar dikkat çekti: 1-50 arası oynayanlar 3 ay, 50'den 100/ maça kadar bahis yapanlar 10 ay ve 1000 üstü olanlar ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alır diye düşünüyorum. Tabi ki suçlu iseler.
15- Bir süre önce biliyorsunuz, 149 hakeme ceza verildi. Bu hakemlerin Tahkim'e gitme hakları var. Şu ana kadar Tahkim'e itiraz eden hakem sayısı 10'u bile bulmamış!

'BAZI KULÜPLER HAKLARINI DONDURMAYI TALEP ETTİ'

16- Kulüpler Birliği ile TFF'nin önceki gün yaptığı toplantıda takımlar mağdur olduklarını, bu işin altından ekonomik olarak kalkamayacaklarını iletmişler. Özelikle 2. ve 3. Lig'de çok sayıda oyuncu, bahisten ceza alma riskiyle karşı karşıya. Bir takımdan 10-18 arasında disipline sevk edilmiş futbolcu var. Kulüpler, "Biz zarardayız, bu konuda bize yardımcı olunması şart. Oyuncuların sözleşme ve taksitleri var. Biz nasıl ödeyeceğiz" derken bazılarının da "Haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu sene ligde olmayalım" dedikleri öğrenildi.

TFFden bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildiTFFden bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
ABD'de 43 günlük kapanma sona erdi! Trump imzayı attı: Sorumlusu Demokratlar
İstanbul’da yağmur hızlanıyor! Meteoroloji’den kar uyarısı: Hava aniden buz kesecek! Çok sayıda il listede! -4 derece...
Türk Telekom
Emekliye refah payıyla eşit zam formülü!
Türkiye-Çin iş birliği derinleşiyor! Çin’den 1 milyon turist hedefi: Dijital ve yeşil ekonomi projeleri masada!
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Hem umut oldu hem kahraman! Bursalı şehit Ramazan Yağız kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış!
Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'ye giden Gamze Özçelik bir günlüğüne de olsa çocuklara umut taşıdı
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump ve Şara'nın sohbeti sosyal medyayı salladı | 'Co' diye seslendi
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
Son dakika: Muazzez Abacı'nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı