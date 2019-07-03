Popçu Gülşen önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Etiler Armutlu'daki bir mekandaydı. Çolakoğlu'nun ilk evliliğinden olan oğlu Kaan'ın doğum gününü kutlayan çift, çıkışta mutluluk pozları verdi. "Bizim büyük oğlanın Kaan'ın doğum günüydü" diyen Gülşen, "Azur'a kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Abisi var hazır."
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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