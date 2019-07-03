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  • 03.07.2019
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eşi ’nun ilk evliliğinden olan oğlunun kutladı

Popçu , önceki gün müzisyen eşi ’nun ilk evliliğinden olan oğlunun yeni yaşını kutladı. "Bizim büyük oğlanın Kaan'ın doğum günüydü" diyen Gülşen, "Azur'a kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Abisi var hazır."

Cici anne Gülşen
Popçu Gülşen önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Etiler Armutlu'daki bir mekandaydı. Çolakoğlu'nun ilk evliliğinden olan oğlu Kaan'ın kutlayan çift, çıkışta mutluluk pozları verdi. "Bizim büyük oğlanın Kaan'ın doğum günüydü" diyen , "Azur'a kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Abisi var hazır."

Aydın HAMZA

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