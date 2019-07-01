üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı iddia edilenile, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşandı. Kuzey adında bir erkek çocukları olan ve oğulları için ortak velayet kararı alan ikiliden, boşanma sonrası geçtiğimiz Cumartesi günüsahne aldı. Tesadüfen ben deoluncasahnesine gitmeden duramadım. Otelin konser salonunda öyle bir kalabalık vardı ki oturacak yer zor bulduk.konser boyunca hayranları sevgi yağmuruna tuttu.hem mutlu hem de çok neşeliydi.derler yatam da o durumdaydı. Bu arada ünlü sanatçıyı dinleyenlerin yarısından fazlasınıoluşturuyordu.öyle bir sevgi seli vardı ki ünlü sanatçı kadın hayranlarının yoğun ilgisi yüzünden şarkılarını güçlükle söyledi.