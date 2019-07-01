Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşandı. Kuzey adında bir erkek çocukları olan ve oğulları için ortak velayet kararı alan ikiliden Deniz, boşanma sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü Kıbrıs Elexus Otel'de sahne aldı. Tesadüfen ben de Kıbrıs'ta olunca Deniz'in sahnesine gitmeden duramadım. Otelin konser salonunda öyle bir kalabalık vardı ki oturacak yer zor bulduk. Özcan'ı konser boyunca hayranları sevgi yağmuruna tuttu. Deniz de hem mutlu hem de çok neşeliydi. "Boşanmak yaramış" derler ya Özcan Deniz tam da o durumdaydı. Bu arada ünlü sanatçıyı dinleyenlerin yarısından fazlasını İsrailli hayranları oluşturuyordu. Özcan'a, öyle bir sevgi seli vardı ki ünlü sanatçı kadın hayranlarının yoğun ilgisi yüzünden şarkılarını güçlükle söyledi.
- Saklambaç
- 01.07.2019
- Gazete
Özcan Deniz'e boşanmak yaramış (Kuytu Köşe)
Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşandı. Kuzey adında bir erkek çocukları olan ve oğulları için ortak velayet kararı alan ikiliden Deniz, boşanma sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü Kıbrıs Elexus Otel'de sahne aldı.
Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşandı. Kuzey adında bir erkek çocukları olan ve oğulları için ortak velayet kararı alan ikiliden Deniz, boşanma sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü Kıbrıs Elexus Otel'de sahne aldı. Tesadüfen ben de Kıbrıs'ta olunca Deniz'in sahnesine gitmeden duramadım. Otelin konser salonunda öyle bir kalabalık vardı ki oturacak yer zor bulduk. Özcan'ı konser boyunca hayranları sevgi yağmuruna tuttu. Deniz de hem mutlu hem de çok neşeliydi. "Boşanmak yaramış" derler ya Özcan Deniz tam da o durumdaydı. Bu arada ünlü sanatçıyı dinleyenlerin yarısından fazlasını İsrailli hayranları oluşturuyordu. Özcan'a, öyle bir sevgi seli vardı ki ünlü sanatçı kadın hayranlarının yoğun ilgisi yüzünden şarkılarını güçlükle söyledi.
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