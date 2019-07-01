Güzel oyuncu Hande Erçel, Ocak'ta kanserden kaybettiği annesi Aylin Erçel'i unutmadı. Sık sık merhum annesinin fotoğrafını paylaşıp anılarını yad eden ünlü oyuncu, önceki akşam da 'Kelebeğim' diye sevdiği annesiyle Instagram'da bir kare daha yayınladı.
Erçel, farklı farklı zamanlarda aynı pozu verdiği annesiyle fotoğraflarını kolaj yapıp altına da "En sevdiğim" notu düştü. Annesine özlemini bir kez daha dile getiren ünlü oyuncuya takipçilerinden "Biz de seni çok seviyoruz" diye destek mesajları geldi.
Erçel, farklı farklı zamanlarda aynı pozu verdiği annesiyle fotoğraflarını kolaj yapıp altına da "En sevdiğim" notu düştü. Annesine özlemini bir kez daha dile getiren ünlü oyuncuya takipçilerinden "Biz de seni çok seviyoruz" diye destek mesajları geldi.
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