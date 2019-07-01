Eremcan Acar, Aylin Koç'un ailesiyle tatile çıktı Aşklarına ikinci kez şans veren Aylin Koç ile Eremcan Acar için evlilik çok yakın… Acar ile geçen ay barışan sosyetik güzel, önceki günde aşkının ailesiyle Çeşme tatiline çıktı.

Merhum işadamı Mustafa Koç ile eşi Caroline Koç'un kızları Aylin'in sosyetik







EVLİLİK YAKIN

İkiliye tatilde Erdal Acar ve şimdiki eşi Kardelen Hanım ile minik kızları Derin de eşlik etti. Genç aşıklar, geçtiğimiz gün Acar Ailesi ve dostlarıyla bir mekanda yemekteydi. Kardelen Hanım'ın paylaştığı kare ise "Aylin, aileye girmiş" dedirtti. Bu arada Acar da 2017'de Caroline Koç'un davetinde amca Ali Koç ve dede Rahmi Koç ile tanışmıştı. işadamı Mustafa Koç ile eşi Caroline Koç'un kızları Aylin'in sosyetik Erdal Acar 'la eski eşi Emel Yıldırım'ın oğlu Eremcan'ın aşkı, evlilik yolunda ilerliyor. Aşkları iki yıl önce başlayan gençler, 2018 yazında ilişkiye nokta koymuştu. O dönem gönlünü Bennu Gerede 'nin oğlu Dilan Erkaya'ya kaptıran 19 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz aylarda ilişkiye nokta koyup Acar'a dönmüştü. Geçen ay Acar'ın 21. yaş gününde barışmayı ilan eden ikili, şimdi de Alaçatı'da tatile çıktı.İkiliye tatilde Erdal Acar ve şimdiki eşi Kardelen Hanım ile minik kızları Derin de eşlik etti. Genç aşıklar, geçtiğimiz gün Acar Ailesi ve dostlarıyla bir mekanda yemekteydi. Kardelen Hanım'ın paylaştığı kare ise "Aylin, aileye girmiş" dedirtti. Bu arada Acar da 2017'de Caroline Koç'un davetinde amca Ali Koç ve dede Rahmi Koç ile tanışmıştı. TÜM MANŞETLER