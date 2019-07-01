Eremcan Acar, Aylin Koç'un ailesiyle tatile çıktı

Merhum işadamı Mustafa Koç ile eşi Caroline Koç'un kızları Aylin'in sosyetik Erdal Acar'la eski eşi Emel Yıldırım'ın oğlu Eremcan'ın aşkı, evlilik yolunda ilerliyor. Aşkları iki yıl önce başlayan gençler, 2018 yazında ilişkiye nokta koymuştu. O dönem gönlünü Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'ya kaptıran 19 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz aylarda ilişkiye nokta koyup Acar'a dönmüştü. Geçen ay Acar'ın 21. yaş gününde barışmayı ilan eden ikili, şimdi de Alaçatı'da tatile çıktı.
EVLİLİK YAKIN
İkiliye tatilde Erdal Acar ve şimdiki eşi Kardelen Hanım ile minik kızları Derin de eşlik etti. Genç aşıklar, geçtiğimiz gün Acar Ailesi ve dostlarıyla bir mekanda yemekteydi. Kardelen Hanım'ın paylaştığı kare ise "Aylin, aileye girmiş" dedirtti. Bu arada Acar da 2017'de Caroline Koç'un davetinde amca Ali Koç ve dede Rahmi Koç ile tanışmıştı.
EVLİLİK YAKIN
İkiliye tatilde Erdal Acar ve şimdiki eşi Kardelen Hanım ile minik kızları Derin de eşlik etti. Genç aşıklar, geçtiğimiz gün Acar Ailesi ve dostlarıyla bir mekanda yemekteydi. Kardelen Hanım'ın paylaştığı kare ise "Aylin, aileye girmiş" dedirtti. Bu arada Acar da 2017'de Caroline Koç'un davetinde amca Ali Koç ve dede Rahmi Koç ile tanışmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.