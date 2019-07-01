Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.07.2019
  • Gazete

Eremcan Acar, Aylin Koç'un ailesiyle tatile çıktı

Aşklarına ikinci kez şans veren Aylin Koç ile Eremcan Acar için evlilik çok yakın… Acar ile geçen ay barışan sosyetik güzel, önceki günde aşkının ailesiyle Çeşme tatiline çıktı.

Aileye girdi
Merhum işadamı Mustafa Koç ile eşi Caroline Koç'un kızları Aylin'in sosyetik 'la eski eşi Emel Yıldırım'ın oğlu Eremcan'ın aşkı, evlilik yolunda ilerliyor. Aşkları iki yıl önce başlayan gençler, 2018 yazında ilişkiye nokta koymuştu. O dönem gönlünü 'nin oğlu Dilan Erkaya'ya kaptıran 19 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz aylarda ilişkiye nokta koyup Acar'a dönmüştü. Geçen ay Acar'ın 21. yaş gününde barışmayı ilan eden ikili, şimdi de Alaçatı'da tatile çıktı.



EVLİLİK YAKIN
İkiliye tatilde Erdal Acar ve şimdiki eşi Kardelen Hanım ile minik kızları Derin de eşlik etti. Genç aşıklar, geçtiğimiz gün Acar Ailesi ve dostlarıyla bir mekanda yemekteydi. Kardelen Hanım'ın paylaştığı kare ise "Aylin, aileye girmiş" dedirtti. Bu arada Acar da 2017'de Caroline Koç'un davetinde amca Ali Koç ve dede Rahmi Koç ile tanışmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEremcan Acar, Aylin Koç'un ailesiyle tatile çıktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri